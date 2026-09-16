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На Ямале заработало приложение для изучения хантыйского языка

На Ямале заработало приложение для изучения хантыйского языка

На Ямале представили мобильное приложение «Йӑԓәп хӑнты посәт» для изучения хантыйского языка. Его уже можно скачать в App Store и Google Play, сообщили в департаменте по делам КМНС.

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