На Ямале заработало приложение для изучения хантыйского языка

На Ямале представили мобильное приложение «Йӑԓәп хӑнты посәт» для изучения хантыйского языка. Его уже можно скачать в App Store и Google Play, сообщили в департаменте по делам КМНС.
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