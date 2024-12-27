Шабля: цена банковских карт россиян на чёрном рынке достигла 40 тысяч рублей

Глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля заявил, что в 2024 году стоимость дропперских карт, которые оформляются на подставных лиц или продаются мошенникам на чёрном рынке, достигла 40 тыс.
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