Бердников из группы «Корни» честно о выпивке — завязать с алкоголем не готов

Певец дал комментарий о любви к вечеринкам. Александр Бердников Anatoly Lomokhov/Global Look PressСаша Бердников, известный многим по участию в «Фабрике звезд», на днях поддержал своим участием pre-party Русской Музыкальной Премии телеканала RU.
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