Госдума предлагает уменьшить транспортный налог с учетом региональных льгот

«Выбирать автомобиль, подходящий под свои нужды, не утрачивая налоговые льготы» Фото: pixabay.com Депутаты Госдумы прилагают внести изменения в статью 359 Налогового кодекса РФ и предложили новый механизм предоставления льгот на транспортный налог для физических лиц.