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Конин будет экстренным вратарем «Тампы». В активе 28-летнего американца уже 5 попаданий в заявку на игры НХЛ в таком качестве

Кайл Конин станет экстренным вратарем «Тампы», сообщает инсайдер Эрик Эрлендссон.  28-летний американец, живущий в Тампе, ранее уже исполнял эту роль на домашних матчах «Лайтнинг».

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