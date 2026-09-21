Плотные кочаны капусты улучшат урожай в этом году

Уборка капусты должна начаться, когда кочаны станут плотными, твердыми и тяжелыми. Следите за признаками зрелости: подсыхание нижних листьев и глянцевый блеск верхних.
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