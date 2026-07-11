«Евро-3» возвращается: что будет с автомобилями россиян после разрешения на продажу старого топлива Елена ГалицкаяРешение правительства временно разрешить отдельным нефтеперерабатывающим предприятиям выпуск и оборот бензина и дизельного топлива стандарта «Евро-3» вызвало волну тревоги среди автомобилистов.