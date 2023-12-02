´Образование - клад, а труд - ключ к нему´ (о проведении занятия Школы молодого специалиста).

´Со мной работали десятки молодых педагогов. Я убедился, что как бы человек успешно не кончил педагогический вуз, как бы не был талантлив, но если не будет учиться на опыте, никогда не будет хорошим педагогом! Я сам учился у более старших педагогов.
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