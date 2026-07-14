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Красный Север

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Губернатор Дмитрий Артюхов привез подарки в Харамуровскую тундру

Губернатор Дмитрий Артюхов привез подарки в Харамуровскую тундру

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вновь побывал в Харампуровской тундре. Руководитель региона привез подарки жителям стойбища — семье Агичевых, одной из известных династий Пуровского района, у которой гостил в минувшем июне.

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