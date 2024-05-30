Смартфоны улучшили, а не ухудшили эмоциональное состояние подростков

Принято считать, что смартфоны плохо влияют на психическое состояние подростков. Например, недавнее исследование подтвердило, что высокое экранное время может быть связано с сонливостью и депрессивными симптомами.
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