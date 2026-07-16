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Мировое обозрение

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CBS: Пентагон планирует высадку десанта на Кубу

CBS: Пентагон планирует высадку десанта на Кубу

Американские военные стратеги в последние недели всерьез прокручивают сценарий «Куба-2025». Речь идет не об абстрактных угрозах, а о конкретных планах с участием 101-й воздушно-десантной дивизии — элитного подразделения, которое обычно бросают на самые сложные задачи.

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