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Царьград

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Минтай и красная икра: экспортные лидеры России в рыбной отрасли

Минтай и красная икра: экспортные лидеры России в рыбной отрасли

Президент ВАРПЭ Герман Зверев рассказал о лидирующем положении минтая, краба и красной икры в рыбной отрасли России.

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