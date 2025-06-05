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Артиллеристы орудия Д-30 уничтожили блиндаж ВСУ в Запорожской области

Артиллеристы орудия Д-30 уничтожили блиндаж ВСУ в Запорожской области

Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск «Днепр» уничтожил тщательно замаскированный в лесополосе блиндаж, где находился расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области.

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