Энергетические компании обещают избавить население США от счетов за электроэнергию, которые взимает искусственный интеллект

Почти 200 компаний пообещали не перекладывать расходы ИИ-бума на счета за электричество и присоединились к инициативе Белого домаПочти 200 организаций в США подписали «обязательство по защите плательщиков» (Rate Payer Protection Pledge), призванное не допустить роста счетов за электроэнергию для обычных потребителей из-за строительства инфраструктуры для искусственного интеллекта.