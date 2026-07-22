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Энергетические компании обещают избавить население США от счетов за электроэнергию, которые взимает искусственный интеллект

Энергетические компании обещают избавить население США от счетов за электроэнергию, которые взимает искусственный интеллект

Почти 200 компаний пообещали не перекладывать расходы ИИ-бума на счета за электричество и присоединились к инициативе Белого домаПочти 200 организаций в США подписали «обязательство по защите плательщиков» (Rate Payer Protection Pledge), призванное не допустить роста счетов за электроэнергию для обычных потребителей из-за строительства инфраструктуры для искусственного интеллекта.

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