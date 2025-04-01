Бастрыкин запросил доклад по делу об осквернении могилы военкора Федорчака

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад по уголовному делу, касающемуся повреждения могил участников спецоперации и военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака в Крыму, сообщили в пресс-службе ведомства.
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