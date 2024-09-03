Нарышкин раскрыл фундамент российско-вьетнамских отношений

Общая историческая память является прочным фундаментом отношений между Россией и Вьетнамом, развивающихся в духе стратегического партнерства, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя Российского исторического общества (РИО), директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.
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