Аналитик Шевчик: идея о создании единой европейской армии является бессмысленной

Идея создания единой армии в Европе является бессмысленной. Об этом в материале для издания Foreign Policy написал сотрудник аналитического центра «Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов» Барт Шевчик.
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