Фейков нет. Только достоверные новости

7 848 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Василевский
    Сколько веревочке не виться, а все равно впереди петля...Кризис банковских...
  • Людмила Боченкова
    рыбаков из гнилова яблока  часто околачивается у норкина и бывает у бабаяна!очень похож на шарикова из  мастер и марг...Урожай на "Яблоки...
  • Александр
    Давно сгнило "Яблоко".С конца 90-х все умные люди его покинули.Урожай на "Яблоки...

Памяти героев

Памяти героев

В Дербенте перед Днем Победы почтили память погибших героев СВО.Как сегодня заметил Пригожин на открытие памятника погибшим бойцам ЧВК "Вагнер" в Екатеринбурге, сейчас пишется новое отвлетвление отечественной истории и у нее будут свои герои.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх