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Крымская провокация вдохновила японцев «забрать» Курилы

Крымская провокация вдохновила японцев «забрать» Курилы

В Токио надеются на помощь британцев в возврате Южных Курил, но предпочитают забыть о бегстве Defender София Сачивко На фото: Итуруп — остров южной группы Большой гряды Курильских островов (Фото: Юрий Смитюк/ТАСС) Материал комментируют: Андрей Кошкин Станислав Бышок В Японии бурно обсуждают провокацию британского эсминца Defender у берегов Крыма Некоторые читатели издания «Санкэй симбун» (по одним им ведомым причинам) увидели в событиях в Черном море шанс на «возвращение» Южных Курил.

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