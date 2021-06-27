Крымская провокация вдохновила японцев «забрать» Курилы

В Токио надеются на помощь британцев в возврате Южных Курил, но предпочитают забыть о бегстве Defender София Сачивко На фото: Итуруп — остров южной группы Большой гряды Курильских островов (Фото: Юрий Смитюк/ТАСС) Материал комментируют: Андрей Кошкин Станислав Бышок В Японии бурно обсуждают провокацию британского эсминца Defender у берегов Крыма Некоторые читатели издания «Санкэй симбун» (по одним им ведомым причинам) увидели в событиях в Черном море шанс на «возвращение» Южных Курил.