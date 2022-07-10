ВЕСТИ КРЫМ

554 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    😜 Мы людям сострадаем. А хохлонацисты печалятся только по уничтоженному оружию. Вот по нему и надо лупить беспощадно...Аксенов: Крым гот...
  • галина
    Молодец! Вот о ком нужно писать! А не о каких- то асмусах и прости Господи.Крымчанка стала ч...
  • Taurus Zmei
    Ну да, солженицын не научит созидатьВ Крыму предложил...

Рыцари и скоморохи: фестиваль средневековой культуры проходит в Судаке

 Судакской крепости стартовал фестиваль средневековой культуры «легенды солдай». На территории средневекового сооружения выступают аутентичные уличные театры древней Италии, артисты играют на музыкальных инструментах и проводят мастер-классы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх