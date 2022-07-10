Рыцари и скоморохи: фестиваль средневековой культуры проходит в Судаке

Судакской крепости стартовал фестиваль средневековой культуры «легенды солдай». На территории средневекового сооружения выступают аутентичные уличные театры древней Италии, артисты играют на музыкальных инструментах и проводят мастер-классы.
Судакской крепости стартовал фестиваль средневековой культуры «легенды солдай». На территории средневекового сооружения выступают аутентичные уличные театры древней Италии, артисты играют на музыкальных инструментах и проводят мастер-классы.
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