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От танцев до спорта: в Твери на семи площадках пройдут праздничные мероприятия

От танцев до спорта: в Твери на семи площадках пройдут праздничные мероприятия

«Лето в Твери»: семь площадок города станут центрами притяжения в ближайшие выходные. С 7 по 9 августа Тверь вновь погрузится в атмосферу праздника: в рамках фестиваля «Лето в Твери» для жителей и гостей города будут работать сразу семь культурно-досуговых площадок.

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