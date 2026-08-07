От танцев до спорта: в Твери на семи площадках пройдут праздничные мероприятия

«Лето в Твери»: семь площадок города станут центрами притяжения в ближайшие выходные. С 7 по 9 августа Тверь вновь погрузится в атмосферу праздника: в рамках фестиваля «Лето в Твери» для жителей и гостей города будут работать сразу семь культурно-досуговых площадок.