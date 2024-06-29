The Wall Street Journal: Вена стала базой для российских тайных операций

Вена стала центром российских тайных операций после высылки 600 шпионов-дипломатов России европейскими странами в связи с конфликтом на Украине, сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ).
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