В Москве скоропостижно скончался атташе посольства Саудовской Аравии

Атташе посольства Саудовской Аравии скоропостижно скончался в центре Москвы, передает сайт «МК.ru».Тело 48-летнего дипработника Альгамида Бадера Наиша было обнаружено во вторник днем в квартире на улице Плющиха.
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