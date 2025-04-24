Сахалин попал в новую гоночную игру “Командиры бездорожья”

Сахалин вновь становится звездой виртуального мира! Островная земля вошла в список локаций новой многопользовательской гоночной игры “Командиры бездорожья” (0+), над которой трудится IT-компания “Фоксхаунд” из Саранска.
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