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Сахалин попал в новую гоночную игру “Командиры бездорожья”

Сахалин попал в новую гоночную игру “Командиры бездорожья”

Сахалин вновь становится звездой виртуального мира! Островная земля вошла в список локаций новой многопользовательской гоночной игры “Командиры бездорожья” (0+), над которой трудится IT-компания “Фоксхаунд” из Саранска.

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