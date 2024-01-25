Торопченко против «Ванкувера»: 7-й гол в сезоне, 3 хита, 2 броска и «плюс 1» за 14:38

Теперь на счету форварда «Сент-Луиса» 11 (7+4) очков в 46 играх сезона НХЛ. Сегодня Алексей Торопченко провел 14:38 на льду (полезность «плюс 1»), совершил 3 силовых приема и нанес 2 броска по воротам.