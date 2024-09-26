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МО: ВС РФ с помощью УМПК уничтожили цеха "Мотор сич" по производству дронов ВСУ

МО: ВС РФ с помощью УМПК уничтожили цеха "Мотор сич" по производству дронов ВСУ

Вооруженные силы России уничтожили цеха сборки и хранения украинских беспилотных летательных аппаратов на предприятии "Мотор сич" при помощи авиабомбы, оснащенной унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК-500).

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