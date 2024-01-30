Даниил Медведев кратко резюмировал выступление на Australian Open. Третья ракетка мира в мужском одиночном разряде Даниил Медведев опубликовал первый пост после поражения в финале Australian Open, дав понять, что теперь ему нужен небольшой отдых.
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