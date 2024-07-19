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История «челноков», как клетчатая сумка на время стала символом России

История «челноков», как клетчатая сумка на время стала символом России

После падения «железного занавеса» жители советских республик начали массово выезжать за границу. Но интересовали их в первую очередь не достопримечательности, а дешевые товары, которых так не хватало на родине.

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