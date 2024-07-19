История «челноков», как клетчатая сумка на время стала символом России

После падения «железного занавеса» жители советских республик начали массово выезжать за границу. Но интересовали их в первую очередь не достопримечательности, а дешевые товары, которых так не хватало на родине.
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