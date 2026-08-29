Врач Повиличенко: при передозировке ботокса можно заболеть ботулизмом

Передозировка ботулотоксина во время косметологических процедур грозит риском развития ботулизма. Об этом РИА «Новости» рассказала главный эпидемиолог Минздрава Приморского края Ирина Повиличенко.
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