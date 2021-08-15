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Ищенко сорвал покровы с игры Лукашенко вокруг признания Крыма российским

Ищенко сорвал покровы с игры Лукашенко вокруг признания Крыма российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется выторговать у России максимум выгод за признание Крыма.

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Александр Иванов
Все просто у каждого человека свои тараканы в голове, России поэтому совсем не дергается!!
вера курьянова (гончарова)
Оставить его в покое или послать далеко, его признание ничего не стоит, подумаешь важная шишка, несостоявшийся президент.
Владимир Eвтушенко
Мелко вы плаваете - признает, не признает Лука Крым российским, нам всем ни жарко, ни холодно. Но то, что Греф и олигархи не признают Крым, отражается плохо на миллионах граждан РФ.
Владимир Eвтушенко
Ему нужно создать условия для прорастания пророссийской политической элиты, которую он в Белоруссии фактически выкосил под корень. " Какой же лицемер Ищенко, сам лакей олигархов, потому-то такую чушь несёт."пророссийская политэлита это шавки российских олигархов, мечтающие о дерибане Белоруссии, чему Лукашенко противится уже больше 20 лет.
grainvn
Автор, вы бы лучше критиковали своего Грефа и заставили бы его признать Крым российским. Или это вам слабо, не чину и вообще вам не это платят?
Vladimir Lioubimcev
У Грефа на уме только "золотой миллиард".... "Свой" ли Греф для России?....
grainvn
В том-то и дело, что Греф - чужой. Но к нему, как и к прочему прозападному клану, у ВВП своё отношение - как к старым закадычным друзьям и единомышленникам.
Vladimir Lioubimcev
Какие бы разоблачения ни звучали в адрес Лукашенко - ОН ПРАВ по поводу "российских олигархов"!! Конечно, от выторговывает блага и выгоды для Белоруссии, мы это все прекрасно знаем и понимаем, не нужно нам это втолковывать. Но Лукашенко ПРАВ, что российские олигархи, работающие на территории России и зарабатывающие здесь свои капиталы, не признают и не работают на территории Крыма, опасаясь недовольства Запада. Беспокоятся за свои капиталы, хранящиеся на Западе?!! ДА?!!

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