Что Пугачева делала в Твери: певицу заметили на известной студии звукозаписи

Рассказываем, что в городе могла делать Алла Пугачева, которую заметили в Твери.По информации от SHOT и местных жителей Твери, знаменитая певица Алла Пугачёва, возможно, посетила музыкальную студию "Салам" в городе.
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