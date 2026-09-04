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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» еще не побеждал в этом сезоне, но котируется явным фаворитом против «Монако»

«ПСЖ» и «Монако» встретятся в 3-м туре Лиги 1. Парижане еще ни разу не побеждали на внутренней арене в этом сезоне – 0:1 с «Лансом» в Суперкубке Франции и 2:2 с «Лиллем» и «Ренном» в чемпионате.

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