«ПСЖ» еще не побеждал в этом сезоне, но котируется явным фаворитом против «Монако»

«ПСЖ» и «Монако» встретятся в 3-м туре Лиги 1. Парижане еще ни разу не побеждали на внутренней арене в этом сезоне – 0:1 с «Лансом» в Суперкубке Франции и 2:2 с «Лиллем» и «Ренном» в чемпионате.