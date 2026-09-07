Россия чтит память героев: 8 сентября — День Бородинского сражения

8 сентября Россия отмечает День Бородинского сражения — один из главных дней воинской славы страны. 214 лет назад русская армия под командованием Кутузова выстояла в одной из самых кровопролитных битв в истории, предрешив крах похода Наполеона на Москву.
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