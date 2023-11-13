Программа догазификации Севастополя буксует: кто виноват и что делать?

В Севастополе отклоняется более половины заявок на газификации жилых домов. Об этом рассказал и.о. губернатора Севастополя Евгений Горлов по итогам совещания в правительстве по выполнению программы газификации.
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