FT: Литва может отказать украинским уклонистам в ПМЖ

Литва может отказать украинским уклонистам в предоставлении постоянного вида на жительство, чтобы помочь Киеву обеспечить потенциал для обновления ВСУ, сообщила премьер-министр страны Ингрида Шимоните в беседе с Financial Times.
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