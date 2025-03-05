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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Оценки Split Fiction, Final Fantasy XVI без Denuvo, хайп по сырным лепёшкам Monster Hunter Wilds… Журнал...

Оценки Split Fiction, Final Fantasy XVI без Denuvo, хайп по сырным лепёшкам Monster Hunter Wilds… Журнал...

Оценки Split Fiction, Final Fantasy XVI без Denuvo, хайп по сырным лепёшкам Monster Hunter Wilds…Журналисты оценили новую игру Юсефа Фареса Split Fiction; Activision официально подтвердила разработку ремейка 3 и 4 частей Tony Hawk’s Pro Skater; производство мультиплеерного экстракшн-шутера по Far Cry перезапустили; Overwatch 2 ворвалась на китайский рынок, но для Marvel Rivals она не конкурент; из Final Fantasy XVI вырезали Denuvo; в Сети появилась демка потерянной игры по мотивам источник#Activision #Final_Fantasy_XVI.

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