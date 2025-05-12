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Станковичу за жест грозит только штраф. КДК не вправе его дисквалифицировать

По данным «СЭ», главный тренер «Спартака» Деян Станкович, получивший предупреждение в матче 28-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:2) и никак не наказанный за жест в адрес судей, не может быть дисквалифицирован контрольно-дисциплинарным комитетом РФС (КДК) и отделается штрафом.

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