Станковичу за жест грозит только штраф. КДК не вправе его дисквалифицировать

По данным «СЭ», главный тренер «Спартака» Деян Станкович, получивший предупреждение в матче 28-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:2) и никак не наказанный за жест в адрес судей, не может быть дисквалифицирован контрольно-дисциплинарным комитетом РФС (КДК) и отделается штрафом.