Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Военные ВСУ обстреляли десять раз за сутки территорию ДНР

Военные ВСУ обстреляли десять раз за сутки территорию ДНР

За сутки вооруженные формирования Украины десять раз обстреляли территорию ДНР. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.

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