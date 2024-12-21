Военные ВСУ обстреляли десять раз за сутки территорию ДНР

За сутки вооруженные формирования Украины десять раз обстреляли территорию ДНР. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.
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