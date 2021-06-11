«Велес» объявил об уходе Галояна в клуб РПЛ. Игроком интересуется ЦСКА

«Велес» объявил о переходе 21-летнего полузащитника Артура Галояна в клуб РПЛ. «Артур Галоян отправляется покорять РПЛ! Арчи перешел в «Велес» прошлым летом и провел за нашу команду 41 матч, забив семь мячей и отдав 10 голевых передач.