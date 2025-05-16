У Зеленского окончательно «сдали нервы»! Причин для паники «море», но есть основная

Подобные настроения обусловлены общей неопределенностью относительно текущей ситуации. По данным западного издания, глава украинского государства выражает явное разочарование позицией Трампа, чья поддержка Киева далеко не безусловна.
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