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Сбербанк: Мошенники начали рассылать россиянам "удостоверения сотрудников банка"

Сбербанк: Мошенники начали рассылать россиянам "удостоверения сотрудников банка"

Мошенники для подтверждения своих легенд начали отправлять россиянам поддельные документы, включая "удостоверения" банковских сотрудников.

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