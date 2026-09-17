В отставку и через Минск: как куратор мусорной реформы Денис Буцаев оказался в розыске

По версии следствия он покинул Россию за четыре дня до увольнения, а спустя несколько недель был заочно арестованКаждый четверг Daily Storm представляет нового героя проекта «Бегущие» — о бывших чиновниках, чья стремительная карьера сменилась отъездом из России и уголовным преследованием.