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Царьград

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Мезюхо оценил вероятность отставки Мерца как 50 на 50

Мезюхо оценил вероятность отставки Мерца как 50 на 50

Политолог Иван Мезюхо оценил возможность отставки канцлера Германии Фридриха Мерца как 50 на 50. Он отметил снижение позиций ХДС на выборах и допустил, что уход Мерца может привести к появлению более сильного лидера.

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