Мезюхо оценил вероятность отставки Мерца как 50 на 50

Политолог Иван Мезюхо оценил возможность отставки канцлера Германии Фридриха Мерца как 50 на 50. Он отметил снижение позиций ХДС на выборах и допустил, что уход Мерца может привести к появлению более сильного лидера.
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