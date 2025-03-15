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Чемпионат Турции. «Бешикташ» сыграет с «Галатасараем», «Фенербахче» примет «Манису»

«Фенербахче» встретится с «Манисой», «Бешикташ» сыграет с «Галатасараем». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат  Каршияка – Бююкчекмедже Дата проведения 15 марта, 15.

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