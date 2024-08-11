Пошелестим?

Лето - время, когда дети открывают мир и себя в этом мире, пытаются узнать что-то новое. Для городской библиотеки №12 каникулы - это возможность создания для детей пространства творчества и общения на основе книги.
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