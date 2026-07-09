В Республике Башкортостан полицейские задержали мужчину с крупной партией наркотиков

Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Сибаю в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее судимого 34-летнего жителя Магнитогорска, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.
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