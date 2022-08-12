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Давыдов о деле Воробьева: «Надежда сборной, кандидат на Олимпиаду, играет в России. Стране имеет смысл побороться за него, он заслужил особый подход»

Виталий Давыдов считает, что к делу Михаила Воробьева нужен особый подход.  – Обратил внимание на ситуацию с молодым центрфорвардом СКА Михаилом Воробьевым, который влип в историю с военным билетом.

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