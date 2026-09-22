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Аргументы недели

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В Пакистане арестовали отца, продавшего 3-летнюю дочь 60-летнему жениху

В Пакистане арестовали отца, продавшего 3-летнюю дочь 60-летнему жениху

В Пакистане предотвратили выдачу замуж малолетней девочки: отец согласился отдать её 60-летнему мужчине за деньги, но о сделке узнали власти.

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