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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Миннесота» выиграла 4 из 5 матчей после травмы Капризова и идет на 3-м месте на Западе. У Росси 9 (3+6) очков на отрезке

«Миннесота» выиграла 4 из 5 матчей после травмы Капризова и идет на 3-м месте на Западе. У Росси 9 (3+6) очков на отрезке

«Уайлд» обыграли «Каролину» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  После травмы лучшего бомбардира команды она одержала 4 победы в 5 играх.

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