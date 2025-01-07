В Германии спортсменке за победу вручили шампунь и полотенце вместо призовых

Немецкая спортсменка Селина Фрайтаг за победу в Туре двух ночей на этапе в Гармиш-Партенкирхене по прыжкам на лыжах с трамплина получила в качестве приза гигиенический набор, сообщила телекомпания BR Fernsehen.
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